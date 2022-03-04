На дорогах и полях полно ваших трупов, – жена Усика обратилась к россиянам из бомбоубежища
Источник:инстаграм жены Усика
Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. Его семья осталась в Украине.
Екатерина Усик: Здесь они просто пушечное мясо
Ранее жена непобедимого боксера обращалась к людям, проживающим в Крыму. В оккупированном полуострове проживают родные Екатерина и Александра.
К слову Таких сикунов в мире нет, как вы, – жена Усика обратилась к жителям Крыма
Екатерина Усик подвергла критике жителей Крыма и назвала их "сцикунами".
На этот раз она обратилась к гражданам России. Видеообращение жена боксера записала из бомбоубежища.
"Я обращаюсь ко всей России, в Крым уже бесполезно общаться. Девочки, мамы, женщины, бабушки, не пускайте, пожалуйста, своих мужчин, прячь их куда-то. Потому что здесь они просто пушечное мясо. Просто мясо", – сказала жена Усика.
У нас есть полные поля, полные дороги трупов ваших солдат. Спасите своих детей! Я еще раз вас прошу,
– подчеркнула Екатерина.
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