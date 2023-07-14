Возвращение к бразильскому вектору: Шахтер нашел 18-летнего вундеркинда в Сан-Паулу

Донецкий Шахтер близок к подписанию бразильского вингера Невертона. Трансфер юноши, еще не дебютировавшего за профессионалов, "горнякам" обойдется в кругленькую сумму.

По сообщению бразильских СМИ, Шахтер заплатит Сан-Паулу около 3,5 миллиона евро. Однако болельщики "трехцветных" уже раскритиковали намерения владельцев клуба. Они считают, что Невертон стоит гораздо больше.

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Талантливый вингер с "проблемами поведения"

Однако продажа вундеркинда принесет пользу "трехцветным". Благодаря трансферу Невертона, Сан-Паулу сможет погасить финансовые проблемы и удержать ряд лидеров. Кроме того, контракт 18-летнего вингера истекает в августе следующего года, а продлевать его он не собирался.

Также сообщается, что у Сан-Паулу были долги перед агентом Невертона Джулиано Бертолуччи. Так что этот трансфер поможет рассчитаться и с посредником.

Еще одной важной причиной, побудившей продажу, это "проблемы поведения" Невертона, которые вызывали опасения по поводу будущего футболиста.

Пока известно, что Невертон уже вылетел в Европу, где пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт с Шахтером.

Что известно о Невертоне

18-летний футболист еще ни одного матча не сыграл за основную команду Сан-Паулу.

В нынешнем сезоне он сыграл 19 поединков и забил 4 гола за команду игроков до 20 лет.

В прошлом году он сыграл свой лучший сезон за "трехцветных", когда забил 18 голов в 28 играх за юношескую команду Сан-Паулу до 17 лет.

Благодаря результативной игре талантливый футболист привлек внимание многих команд.

Напомним, ранее донецкий Шахтер славился работой с молодыми бразильскими футболистами. Именно игроки с родины Пеле составляли основу "горняков" времен Мирчи Луческу. Однако с началом военной агрессии России Шахтеру пришлось отказаться от своей трансферной политики и обратить внимание на собственных воспитанников.