Во втором круге будет "сине-желтое" дерби: Калинина одержала непростую стартовую победу на US Open

В понедельник, 26 августа, состоялись матчи 1/64 финала Открытого чемпионата США по теннису. В одном из них Ангелина Калинина встречалась с пятой ракеткой Франции Осеан Доден.

Осеан Доден – Ангелина Калинина 1:2 (1:6, 6:3, 1:6)

Это была третья очная встреча между теннисистками. Украинка одержала свою вторую победу, что позволило ей пробиться в следующий круг американского "мэйджора", пишет 24 Канал.

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Первый сет был полностью за Ангелиной Калининой. После счета 1:1 она сделала рывок в пять геймов и без проблем его выиграла.

Вторая же партия совершенно не задалась в уроженки Новой Каховки. Со старта состоялся еще один отрезок из пяти выигранных геймов, однако на этот раз они были в активе Осеан Доден. Украинка смогла несколько сократить разницу, но камбэк не состоялся – 3:6 для Калининой.

В решающем же сете вновь доминировала Ангелина. Она взяла стартовые пять геймов, после чего соперницы под ноль забрали свои подачи, так что четвертая ракетка Украины триумфовала со счетом 6:1.

Немножко статистики. В течение матча, который длился час 42 минуты, Ангелина Калинина сделала 9 эйсов при 3 двойных ошибках, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов и выиграла 10 из 12 геймов на своей подаче.

Отметим, что в 1/32 финала состоится украинское дерби. Соперницей Ангелины Калининой станет Элина Свитолина, которая также одержала стартовую победу на US Open в трех сетах. Они уже встречались в 2024 году и тогда победила действующая вторая ракетка национального рейтинга.