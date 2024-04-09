Две тревоги и камбэк луганчан: Днепр-1 и Заря выдали феерический матч в УПЛ

Днепр-1 и Заря забили по два мяча во втором тайме очного матча чемпионата Украины. Игра в Днепре дважды прерывалась из-за воздушных тревог.

Днепр-1 – Заря 2:2

Голы: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 – Кирюханцев, 55, Горбач, 62.

В чемпионате Украины подошел к концу 23 тур УПЛ. На вторник была вынесена игра с участием серебряного и бронзового призеров прошлого сезона – Днепр-1 принимал Зарю, пишет 24 канал.

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Травма игрока сборной Украины

Луганская команда смогла выбраться из опасной зоны, но риск упасть обратно до сих пор сохраняется. Зато Днепр-1 не слишком впечатляет в 2024 году. Подопечные выиграли лишь дважды в пяти матчах и упали на четвертое место.

Однако осечка Кривбасса в матче с Ворсклой давала днепрянам надежду вернуться в борьбу за путевку в Лигу Европы. Впрочем игра проходила для хозяев не слишком удачно.

Уже на 7 минуте Днепр-1 потерял из-за травмы своего лидера Пихаленка, вместо которого вышел Очеретько. Игровое преимущество было на стороне подопечных Максимова, хоть Заря и чаще била по воротам.

Горячий второй тайм

Главные события встречи произошли во втором тайме. За семь минут после перерыва Днепр-1 смог отличиться аж дважды после стандарте. Сначала после стандарта на добивании удачно сыграл Сваток.

А через несколько минут точный удар головой нанес Гуцуляк, который головой замкнул навес с углового. Казалось, что Днепр-1 перехватил инициативу, но Заря довольно быстро смогла осуществить камбэк.

Помогли в этом грубые ошибки в защите хозяев. Сначала защитники Днепра-1 упустили Кирюханцева, который поймал на выходе Волынца и перевесил голкипера.

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Второй же гол луганчане забили после навеса от Антюха, когда Сарапий проиграл единоборство Горбачу. Игорь оформил свой пятый гол в этом сезоне во всех турнирах. Заря на кураже пыталась дожать днепрян, но в итоге ни одной из команд не удалось вырвать победу.

Днепр остается в четырех баллах позади Кривбасса, тогда как Заря закрепляется на 12 месте. Расстояние от зоны переходных матчей составляет четыре балла. В следующем туре луганчане примут Черноморец, тогда как Днепр-1 сойдется с Металлистом 1925.