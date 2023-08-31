Сами не можем, соперник поможет: Днепр-1 забил Спартаку благодаря автоголу – видео

31 августа 2023, 22:43
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Николас Горосито неудачно сыграл при подаче днепрян с фланга и срезал снаряд в свои ворота. Это оставляет украинскому клубу шанс на выход в группу Лиги конференций.

Днепр-1 проводит ответный матч против Спартака из Трнавы в плей-офф квалификации Лиги конференций. Первый матч завершился вничью 1:1, пишет 24 канал.

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Вторая игра неудачно началась для украинцев, Спартак вышел вперед на третьей минуте. Впрочем, в середине второго тайма днепряне смогли восстановить паритет.

Помог в этом аргентинский защитник Спартака Горосито. После подачи с фланга Николас неудачно подставился под перелетевший через кипера мяч.

Видео автогола Горосито:

 

Автор: Анатолій Дерека