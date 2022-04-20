Днепр-1 повесил заоблачный ценник на Довбика: Динамо даже не мечтает о трансфере нападающего
Источник:Fanday
Артем Довбик будет поддерживать форму вместе с киевским Динамо. Однако чемпион Украины даже не рассматривает вариант с трансфером лучшего бомбардира УПЛ.
Суркис: На Довбика такой ценник, что мы им даже не интересовались
Президент Динамо прокомментировал возможный трансфер Артема Довбика в команду. Игорь Суркис исключил появление нападающего в составе киевлян на постоянной основе. Чемпион Украины не будет оформлять переход забивного форварда из-за серьезных прихотей Днепра-1.
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Днепровский клуб готов продать Артема, но за солидную сумму.
Нет ли в планах его подписать? Днепр-1 выставил на Довбика такой ценник, что мы его даже не интересовали. Сначала 10 миллионов, потом 15, сейчас 20. Даже на первую сумму мы не были готовы купить Довбика. Тема закрыта!,
– сказал Суркис.
Судьба легионеров Динамо, не вернувшихся в команду после начала войны в Украине, будет решаться по окончании сезона.
Довбик будет тренироваться с Динамо, пока не отправится в расположение сборной Украины, которая в начале мая приступит к подготовке к игре против Шотландии. Артем уже прибыл в базирующиеся в Румынии киевляне. Футболист группы атаки сыграет в бело-синей футболке в благотворительных матчах.
Напомним, что Довбик стал лучшим бомбардиром первой части сезона УПЛ. Артем наколотил в ворота соперников 14 мячей, опередив динамовца Виктора Цыганкова.