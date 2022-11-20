Как Днепр-1 эмоционально отпраздновал победу над Шахтером: безумное видео

В субботу, 19 ноября, прошел центральный матч 14-го тура УПЛ. Днепр-1 на характере обыграл Шахтер.

В первом тайме команды обменялись голами. На сольный мяч Михаила Мудрик Днепр-1 ответил голом Александра Пихаленко. Победителя определил один мяч, который забил Артем Довбик.

Детальнее об игре Днепр-1 победил Шахтер в центральном матче УПЛ: команда и дальше без поражений - видео

Безумные эмоции триумфаторов

Бильярдный удар нападающего принес днепрянам победу над Шахтером 2:1. Команда Александра Кучера укрепила свое лидерство в турнирной таблице УПЛ до 8 очков преимущества над "горняками".

Сразу после финального свистка футболисты Днепра-1 громко отпраздновали победу. Все обнимались, кричали и приветствовали друг друга. Празднование продолжилось в раздевалке. Команда громко кричала, а затем за дело взялся капитан днепровского клуба Александр Сваток.

Защитник триумфаторов закричал: "Кто мы? На что его одноклубники, тренерский штаб и персонал ответил: "Днепр". Далее со словом выступил главный тренер команды Александр Кучер, который заверил, что перед матчем говорил, что его команда лучше, чем подопечные Игоря. Йовичевича из Шахтера.

Футболисты поблагодарили аплодисменты.

Эмоциональное видео пресс-служба Днепра-1 выложила на официальную страницу клуба в инстаграмме.

Видео эмоций Днепра-1 после победы над Шахтером

Следующий матч Днепр-1 сыграет уже 23 ноября "дома" против Александрии. Шахтер в этот день проведет матч против Ворсклы.