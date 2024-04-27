Днепр-1 – Динамо: онлайн-трансляция центрального матча 26 тура УПЛ

Днепр-1 и Динамо сыграют второй очный матч в этом сезоне. В первом круге днепрянам удалось переиграть "бело-синих" на выезде со счетом 1:0.

В субботу, 27 апреля, в Днепре состоится матч 26 тура чемпионата Украины. В нем серебряный призер прошлого сезона Днепр-1 примет борца за чемпионство Динамо, пишет 24 Канал. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

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Динамо мечтает о золоте

Киевская команда ведет борьбу за чемпионство в УПЛ с Шахтером. Подопечные Шовковского отстают от дончан на четыре балла, поэтому в битве на "Днепр-Арене" должны играть только на победу.

Днепр-1 также имеет свои амбиции в УПЛ. Команда Юрия Максимова выиграла лишь два матча в 2024 году, а три последние игры свела к ничьей. Это имело свое влияние на турнирную таблицу.

Днепряне упали на четвертое место и отстают от Кривбасса на шесть очков. Третье место должно дать путевку в Лигу Европы, а не Лигу конференций, поэтому днепрянам еще есть за что бороться.

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