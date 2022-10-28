Тренер Днепра-1 посвятил победу команды в Лиге конференций Украине

Днепр-1 минимально обыграл Аполлон в 5-м туре группового раунда Лиги конференций. Единственный и победный гол забил Александр Пихаленок.

Еще за тур до окончания группового раунда Днепр-1 гарантировал себе еврокубковую весну. Подопечные Александра Кучера теперь опережают Аполлон на 6 очков. К лидеру АЗ отставание в 2 балла.

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Городов: Мы обыграли соперника на поле

Тренер вратарей Днепра-1 Валерий Городов прокомментировал выступление команды в матче против Аполлона. Наставник днепрян посвятил эту победу всем украинцам.

Мы очень рады этой победе. Она для всех граждан Украины. Считаю, что мы обыграли соперника на поле и мы очень, очень рады этому. Только в последние 20 минут нам было сложновато, а так были моменты, которые нужно было реализовать. Главное, что сегодня мы в защите сыграли очень плотно,

– сказал Городов.

"Мы очень стремились к этому результату. Для нас это опыт в еврокубках. Выход в весеннюю стадию турнира – это очень хорошо. Также хочу поблагодарить Кошица, рабочих стадиона за прием и помощь", – добавил тренер.

Городов не знает, продолжит ли команда проводить свои домашние матчи плей-офф Лиги конференций в Кошице. Тренер попросил такие вопросы задавать руководству команды.

Также Городов не стал называть желающих соперников в следующем раунде. По словам наставника, сначала нужно закончить групповой раунд, а уже тогда смотреть в следующий этап.

В последнем матче Днепр-1 сыграет на выезде против АЗ (3 ноября). Это будет борьба за первую позицию в группе "Е".