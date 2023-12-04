"Чувствую себя прекрасно": Пидручный – о готовности к возвращению на Кубок мира

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропускал стартовый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Теперь он готовится провести дебютные в сезоне гонки в Хохфильцене.

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный начнет свой сезон Кубка мира на втором этапе в австрийском Хохфильцене. 32-летний спортсмен рассказал, как готовится к соревнованиям.

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Пидручный: Нахожусь в неплохой форме

Подготовка прошла достаточно нормально, но трудно сказать о моих кондициях, потому что нахожусь сам в Обертиллиахе, без какой-либо конкуренции. Поэтому сравниться с кем-то и сказать, в каком я физическом состоянии очень трудно. Но из моих субъективных видений по тренировке – нахожусь в довольно неплохой форме, однако через несколько дней увидим это в Хохфильцене,

– сказал Пидручный.

Второй этап в Хохфильцене пройдет 8-10 декабря. В программу соревнований войдут шесть гонок: спринты, преследования и классические эстафеты.

Напомним, лучшие результаты украинцев в личных стартах Эстерсунда продемонстрировали Артем Тищенко и Антон Дудченко – 38-е места в индивидуальной гонке и спринте соответственно.