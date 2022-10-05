Для возобновления тренировочного центра зимних видов спорта в Чернигове проведут аукцион

Международный союз биатлонистов решил присоединиться к возобновлению тренировочного центра зимних видов спорта в Чернигове. Его разрушили российские оккупанты.

Международный союз биатлонистов призвал спортсменов приобщиться к благотворительному аукциону, пожертвовав на него свои вещи. Это может быть часть экипировки, которую и разыграют на аукционе. Также это может быть живая встреча или Zoom-конференция с атлетом.

Напомним Дисквалификацию российских и белорусских биатлонистов продлили на неопределенный срок.

Все вырученные от благотворительного аукциона деньги будут направлены на закупку необходимого для тренировок оборудования для детей и молодежи.

Следует отметить, что во время российского вторжения в Украину их армия полностью уничтожила тренировочный центр зимних видов спорта в Чернигове. Весь спортивный инвентарь был поврежден. До войны здесь занималось около 300 детей и молодежи.

Некоторые спортсмены проживали в центре постоянно. Именно отсюда происходят чемпионы Украины по зимним видам спорта: Валентина Цербе-Несина, Андрей Дериземля, Сергей Семенов, Артем Прима и другие.