Для моей Украины, – Бех-Романчук прокомментировала "серебро" чемпионата мира

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла второе место на чемпионате мира в Белграде. украинка завоевала награду в новой для себя дисциплине.

Бех-Романчук получила серебряную награду в тройном прыжке. В общем, это вторая награда для Украины на чемпионате мира.

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Первую награду завоевала Ярослава Магучих. Она стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении.

В своем инстаграме после успешного выступления Марина опубликовала пост.

Украинка продемонстрировала лучший результат в карьере – 14.74 метра и заняла второе место.

Для моей Украины. Для моего народа. 14.74 и серебро на чемпионате мира в помещении,

– написала легкоатлетка.



Бех-Романчук выиграла "серебро" на ЧМ / Фото с инстаграма спортсменки