Для мальчиков с Троещины, которые пели гимн перед матчем, построили новое футбольное поле: фото

В Киеве на Троещине построили новую футбольную площадку. Его возвели на месте футбольного поля, на котором летом маленькие футболисты перед игрой исполнили гимн Украины.

Видео с юными футболистами опубликовали 3 июля. В этот день как раз сборная Украины проводила свой матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии.

Это видео очень растрогало украинцев. Поэтому вскоре футболистов даже пригласили в Дом футбола, а также подарили футбольные мячи и шарфы сборной.

Как это было Украинцы растроганы: маленькие футболисты исполнили гимн во дворе на Троещине – видео

И вот 24 августа, в День Независимости Украины, в столице по ул. Закревского, 35а торжественно открыли новую футбольную площадку с безопасным искусственным покрытием.



Новый стадион на Троещине / Иллюстрация Андрея Павелко

На торжественное открытие прибыли легенды украинского футбола Олег Блохин и Алексей Михайличенко, а также игроки национальной сборной Александр Сирота и Илья Забарный.

Неизвестно, за чьи деньги была осуществлена реконструкция. В то же время на стадионе была размещена символика Украинской ассоциации футбола. Однако информации об открытии поля на сайте Украинской ассоциации футбола об этом нет. Но она размещена на фейсбук-странице президента УАФ Андрея Павелко. Он же и пишет, что "по моему приглашению юные футболисты посетили Дом футбола и получили обещание, что вскоре на месте их старой площадки будет современный".

"Хочу сказать, что это и является главной задачей большой программы УАФ по обновлению и развитию футбольной инфраструктуры. В Украине в течение последних трех лет мы реконструировали и построили более 2500 футбольных полей и большое количество стадионов", – говорится в сообщении Андрея Павелко.

Это не впервые, когда информация о деятельности Украинской ассоциации футбола размещена только на странице Андрея Павелко, а не на страницах УАФ. Так было и с презентацией формы национальной сборной и назначением Александра Петракова тренером сборной Украины.