Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция матча УПЛ

Центральным матчем 14-го тура УПЛ является противостояние в Киеве, где Динамо принимает Ворсклу. Онлайн-трансляция матча Динамо – Ворскла доступна на сайте Спорт 24.

У Ворсклы довольно неудачная статистика против Динамо. В чемпионате Украины за 52 матча полтавчане одержали всего четыре победы. В Киеве же они получали три очка только однажды – в августе 2016 года, когда дублем отличился Коломоец.

Победная серия Динамо в матчах с полтавчанами продолжается в УПЛ 9 матчей – с 5 ноября 2017 года. За это время Динамо забило 23 гола, пропустив всего трижды.

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У Динамо прекрасная домашняя "сухая" серия в УПЛ. В нынешнем сезоне киевляне не пропускали в домашних матчах. Кроме того, беспроигрышный "сериал" Динамо продолжается в чемпионате 30 матчей: 25 побед и 5 ничьих. Начался он 21 ноября 2020 года.

Поэтому в этом матче Динамо может одержать 660 победу. Или потерпеть 90-е поражение в УПЛ.

Матч Динамо – Ворскла начнется в 17.00.