Чья-то серия в УПЛ должна прерваться: онлайн-трансляция матча Динамо – Ворскла

В среду, 18 сентября, состоится перенесенный матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги. В нем киевское Динамо будет встречаться с полтавской Ворсклой.

Поединок состоится в столице Украины на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00, сообщает 24 Канал.

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Перенесенная битва в Киеве

В нынешнем сезоне хозяева пока не теряли очков в УПЛ. Они провели четыре матча, в которых одержали все победы с общим счетом 8:2.

Полтавский коллектив сыграл на один поединок больше и имеет в своем активе восемь зачетных баллов. После стартового разгромного поражения от Шахтера (0:5), подопечные Сергея Долганского не уступали своим соперникам и смогли существенно улучшить баланс голов – 6:6.

В очном же противостоянии должна оборваться чья-то 4-матчевая серия – победная киевлян или беспроигрышная полтавчан, что добавляет дополнительной изюминки нынешнему поединку. Его можно просмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция матча

Отметим, что сейчас Динамо занимает третье место в турнирной таблице, Ворскла – девятое.