Динамо сенсационно дома проиграло Ворскле, игравшей в меньшинстве: видео

Киевское Динамо дома проиграло полтавской Ворскле в матче 14-го тура УПЛ. Киевляне прервали свою серию без поражений и могут упустить первое место в чемпионате.

Динамо – Ворскла 1:2

Голы: Витиньо,90+5 – Рангел, 34, Тиль, 74 (пен)

Удаление: Кравчук, 80 (Ворскла)

Динамо в чемпионате Украины не проигрывало 30 матчей подряд. Кроме того, "Динамо" не пропускало в домашних матчах УПЛ 12 игр подряд. А Ворскле за всю историю противостояний в чемпионате в Киеве проиграло только однажды в 2016 году. 6 ноября 2021 года все эти серии прервались – Динамо проиграло Ворскле, потерпев свое 90-е поражение в чемпионате.

Ворскла решила сыграть от защиты, предоставив Динамо возможность контролировать мяч. Правда такая игра чуть не привела к голу в ворота Резника уже в начале матча – голкипер ошибся на выходе, и только Яворский успел заблокировать удар Буяльского почти по пустым воротам.

На 18-й минуте Ворскла могла остаться в меньшинстве, когда Тамм сыграл высоко поднятой ногой, попав в лицо Рамиресу. Однако арбитр наказал защитника полтавчан только желтой карточкой.

А на 34-й минуте Ворскла вышла вперед. Забарный сфолил на фланге, и гости получили право на штрафную. Тиль навесил, а Рангел опередил Забарного и головой отправил мяч в ворота Бущана.

Такой ход событий не очень понравился тренерскому штабу. Поэтому после перерыва Луческу выпустил своего "джокера" Гармаша, который заменил Рамиреса.

Но пройти защитные редуты полтавчан Динамо не удалось. В ворота Динамо был назначен пенальти. Сидорчук в собственной штрафной сбил Степанюка и после просмотра повтора арбитр назначил пенальти. Тиль пробил в угол ворот. Бущан угадал направление удара, но дотянуться до мяча не смог.

А через несколько минут Ворскла осталась в меньшинстве. Вышедший на замену Кравчук через две минуты заработал две желтых карточки и покинул поле.

Играя в меньшинстве, Ворскла могла забивать и третий гол в ворота Динамо – мяч после удара Степанюка попал в штангу.

Динамо смогло сократить отставание только в компенсированное арбитром время. После подачи с углового Забарный мощно пробил головой. Резник отбил мяч перед собой и первым на добивании оказался Витиньо, уложив мяч в ворота полтавчан. Для бразильца это первый гол за Динамо.

За оставшееся время киевляне устроили нашествие на ворота соперника. Даже Бущан пошел вперед на подачу со штрафного. Но забить гол и спастись от поражения не удалось – Динамо проиграло дома Ворскле.

Это поражение стало для Динамо первым в этом сезоне. И прервало серию без поражений, длившуюся почти год (без двух дней). Кроме того, Динамо дало возможность Шахтеру догнать себя в турнирной таблице.

Ворскла же после этого матча снова поднялась на третье место.