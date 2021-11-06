Динамо сенсационно дома проиграло Ворскле, игравшей в меньшинстве: видео
Источник:24 канал
Киевское Динамо дома проиграло полтавской Ворскле в матче 14-го тура УПЛ. Киевляне прервали свою серию без поражений и могут упустить первое место в чемпионате.
Динамо – Ворскла 1:2
Голы: Витиньо,90+5 – Рангел, 34, Тиль, 74 (пен)
Удаление: Кравчук, 80 (Ворскла)
Динамо в чемпионате Украины не проигрывало 30 матчей подряд. Кроме того, "Динамо" не пропускало в домашних матчах УПЛ 12 игр подряд. А Ворскле за всю историю противостояний в чемпионате в Киеве проиграло только однажды в 2016 году. 6 ноября 2021 года все эти серии прервались – Динамо проиграло Ворскле, потерпев свое 90-е поражение в чемпионате.
Ворскла решила сыграть от защиты, предоставив Динамо возможность контролировать мяч. Правда такая игра чуть не привела к голу в ворота Резника уже в начале матча – голкипер ошибся на выходе, и только Яворский успел заблокировать удар Буяльского почти по пустым воротам.
На 18-й минуте Ворскла могла остаться в меньшинстве, когда Тамм сыграл высоко поднятой ногой, попав в лицо Рамиресу. Однако арбитр наказал защитника полтавчан только желтой карточкой.
А на 34-й минуте Ворскла вышла вперед. Забарный сфолил на фланге, и гости получили право на штрафную. Тиль навесил, а Рангел опередил Забарного и головой отправил мяч в ворота Бущана.
Такой ход событий не очень понравился тренерскому штабу. Поэтому после перерыва Луческу выпустил своего "джокера" Гармаша, который заменил Рамиреса.
Но пройти защитные редуты полтавчан Динамо не удалось. В ворота Динамо был назначен пенальти. Сидорчук в собственной штрафной сбил Степанюка и после просмотра повтора арбитр назначил пенальти. Тиль пробил в угол ворот. Бущан угадал направление удара, но дотянуться до мяча не смог.
А через несколько минут Ворскла осталась в меньшинстве. Вышедший на замену Кравчук через две минуты заработал две желтых карточки и покинул поле.
Играя в меньшинстве, Ворскла могла забивать и третий гол в ворота Динамо – мяч после удара Степанюка попал в штангу.
Динамо смогло сократить отставание только в компенсированное арбитром время. После подачи с углового Забарный мощно пробил головой. Резник отбил мяч перед собой и первым на добивании оказался Витиньо, уложив мяч в ворота полтавчан. Для бразильца это первый гол за Динамо.
За оставшееся время киевляне устроили нашествие на ворота соперника. Даже Бущан пошел вперед на подачу со штрафного. Но забить гол и спастись от поражения не удалось – Динамо проиграло дома Ворскле.
Это поражение стало для Динамо первым в этом сезоне. И прервало серию без поражений, длившуюся почти год (без двух дней). Кроме того, Динамо дало возможность Шахтеру догнать себя в турнирной таблице.
Ворскла же после этого матча снова поднялась на третье место.