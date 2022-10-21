Возвращение домой: Динамо примет Ворсклу на легендарном стадионе в Киеве

В воскресенье, 23 октября, киевское Динамо сыграет против Ворсклы в 9-м туре УПЛ-2022/2023. "Бело-синие" впервые в новом сезоне проведет домашний поединок в столице Украины.

В 9-й тур киевский клуб проводил свои домашние матчи во Львове. У Динамо было немало времени на подготовку, ведь поединок предыдущего 8-го тура против харьковского Металлиста был перенесен. А все из-за массированного обстрела оккупантами Украины.

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После пропущенного тура

Что не скажешь о будущем сопернике динамовцев. Ворскла в домашнем матче неожиданно уступила львовскому Движению – 0:1.

Динамо и Ворскла начали сезон не лучшим образом. Подопечные Мирчи Луческу с 9 баллами идут восьмыми, а клуб из Полтавы набрал всего 7 очков и занимает 12-ю строчку среди 16-ти команд УПЛ.

Очное противостояние состоится в Киеве, но не на НСК "Олимпийский". Футболисты выйдут на футбольное поле стадиона имени Валерия Лобановского.

Матч Динамо – Ворскла начнется в 13:00.

Крайний поединок между Динамо и Ворсклой состоялся еще в ноябре 2021 года, когда полтавский клуб отобрал очки у соперника из столицы Украины (1:2).