Динамо – Шахтер: видеотрансляция матча УПЛ

Динамо Киев и Шахтер Донецк проведут в субботу, 22 апреля, центральный матч тура УПЛ. Видеотрансляция матча Динамо – Шахтер доступна на сайте 24 Канала.

Матч Динамо – Шахтер состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Игра начнется в 17.00. Однако зрителей на трибунах не будет из-за военного положения в Украине.

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Смотреть матч Динамо – Шахтер можно будет онлайн. Трансляция матча доступна в этой новости.

Динамо – Шахтер видеотрансляция