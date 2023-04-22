Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Киевское Динамо и донецкий Шахтер 22 апреля сыграют центральный матч УПЛ. Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Шахтер доступна на сайте 24 Канала.

Матч Динамо – Шахтер состоится в рамках 22 тура УПЛ. К этому матчу донецкий клуб подходит как лидер турнирной таблицы. А Динамо разместилось на четвертом месте, отставая от "горняков" на 12 очков.

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Матч Динамо – Шахтер начнется в 17.00. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция матча Динамо – Шахтер доступна по ссылке.

Динамо – Шахтер онлайн