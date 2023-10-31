Шахтер рискует потерять капитана перед украинским "Классическим" против Динамо

В пятницу, 3 ноября, стартует 13-й тур УПЛ сезона-2023/2024. Этот футбольный уик-энд стартует украинским "Классическим" между Шахтером и Динамо.

Оба коллектива подходят к принципиальному дерби с возможными и окончательными кадровыми потерями. К примеру, Динамо не сможет рассчитывать на нападающего Владислава Ваната, получившего изъятие в предыдущем туре УПЛ против коваловского Колоса.

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Возможна потеря "горняков"

У Шахтера тоже может быть большая потеря в центре поля. Главный тренер "горняков" Марино Пушич сообщил о незначительной травме капитана команды Тараса Степаненко. Наставник дончан успокоил поклонников клуба, что повреждение опорника не является чем-то особенным, футболист чувствует себя хорошо и, вероятнее всего, уже через несколько дней вернется в тренировочный процесс команды.

Пушич не исключил, что Степаненко сыграет против Динамо, но не дал жестких гарантий его участия в украинском "Классическом".

Тарас уже пропустил четвертьфинальную кубковую игру против сумской Виктории, в которой Шахтер легко одолел перволиговый клуб 0:3.

В текущем сезоне-2023/2024 Степаненко уже отыграл 11 матчей.

Центральный матч 13-го тура УПЛ-2023/2024 Динамо – Шахтер начнется 3 ноября в 17:00.

Донецкий клуб подходит к поединку в статусе третьей команды турнирной таблицы, получив 21 балл в 10 сыгранных поединках. У киевлян 16 набранных очков и 7-я позиция.

Обоим клубам "кровь из носа" нужна победа. Победа позволит "горнякам" несколько приблизиться ко второму Полесью (25 баллов), а Динамо догнать шестой Черноморец, у которого 19 пунктов.