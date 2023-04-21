Динамо – Шахтер: полный список трансляций центрального матча тура УПЛ

Динамо и Шахтер сыграют матч УПЛ в субботу, 22 апреля. Трансляция матча Динамо – Шахтер будет доступна как по телевидению, так и онлайн.

Противостояние Динамо – Шахтер является одним из центральных в украинском футболе. Однако в этом сезоне киевский клуб уже вряд ли сможет сразиться за золотые награды. В отличие от "горняков", пока занимающих первое место в турнирной таблице. И которые в 2023 году в УПЛ еще не проигрывали – 7 побед и одна ничья.

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Несмотря на это, матч Динамо – Шахтер обещает быть достаточно напряженным. И его можно будет просмотреть как по телевидению, так и по онлайн.

Динамо и Шахтер свой матч проведут в субботу, 22 апреля. Начало встречи в 17.00. Команды сыграют в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Но матч пройдет без зрителей на трибунах.

По телевидению матч Динамо – Шахтер будет транслировать канал "2+2".

Матч Динамо – Шахтер смотреть онлайн можно будет на YouTube. Его будет транслировать Football Hub. Также трансляция матча Динамо – Шахтер будет доступна на официальном ютуб-канале киевского клуба. Однако там трансляция пойдет с задержкой в четыре минуты.

Динамо – Шахтер онлайн-трансляция