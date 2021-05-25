Динамо – Шахтер: где и когда состоится матч за Суперкубок Украины

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий раскрыл детали старта следующего футбольного сезона.

Евгений Дикий рассказал, когда и где состоится матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер, который и откроет новый сезон футбола.

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Киев или Одесса

"На данный момент сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом. Базовая дата начала сезона – 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины.

Уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат. Исключение будет касаться только участников Суперкубка – Динамо и Шахтера. Поединки первого тура с участием этих команд будут перенесены после консультации с самыми клубами", – заявил Дикий.

Глава УПЛ добавил, что приоритетными городами для проведения матча за Суперкубок являются Одесса и Киев. Окончательное решение будет приниматься совместно с участниками поединка.

. В прошлом сезоне Динамо оформило "золотой дубль", триумфировав в УПЛ и Кубке Украины.