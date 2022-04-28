Динамо расписало боевую мировую в благотворительном матче с Динамо Загреб: видеообзор

В четверг, 28 апреля, в Хорватии произошло динамовское дерби – загребское Динамо принимало Динамо из Киева. Команды разошлись мировой в благотворительном матче.

Динамо Загреб – Динамо Киев 2:2

Голы: Вукович, 29, Менало, 38 – Ванат, 8, 16

Динамовское дерби в Загребе стало пятым поединком для команды Мирчи Луческу в благотворительном турне в поддержку Украины. Киевляне расписали уже вторую мировую, сообщает 24 канал.

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Уже на 8-й минуте встречи киевский клуб размочил нули на табло. Гости матча выбежали в стремительную контратаку. Довбик получил мяч на фланге, сместился поближе к центру штрафной, но не стал пробивать. Артем отдал на свободного Ваната, забившего первый гол в матче – 0:1.

Уже через восемь минут Ванат оформил дубль. Нападающий киевской команды получил классную передачу в одно касание от Буяльского и удвоил преимущество гостей – 0:2. Ванат забил свой второй дубль в двух последних поединках. Два мяча от форварда влетело в ворота дортмундской Боруссии.

Еще до перерыва загребскому Динамо сравнять счет. Невероятным пушечным выстрелом из-за пределов штрафной отличился Вукович. Просто было без шансов для Бойко, защищавшего ворота киевлян – 1:2.

Цифры 2:2 на табло на 38-й минуте установил Менало.

Во втором тайме команды почти полностью сменили свои составы. Но забить так больше никому и не удалось.

В итоге – 2:2 мировая в динамовском дерби.

Динамо Загреб – Динамо Киев: видеообзор матча