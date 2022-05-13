Динамо продлило беспроигрышную серию в день своего 95-летия

Киевское Динамо 13 мая гостило на стадионе Флоры в Таллинне. Киевляне одержали свою пятую победу в благотворительном турне.

Флора – Динамо 0:3

Голы: Волошин, 16, Бурда, 43, Ванат, 60

Мирча Луческу впервые не смог использовать в благотворительных матчах своих лидеров. Динамовцы еще 5 мая приехали в расположение сборной Украины на собрании в Словении, пишет 24 канал.

К теме Динамо гостит в Эстонии: онлайн-трансляция благотворительного матча против Флоры

В национальную команду отправилась целая группа футболист "бело-синих" – Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Артем Беседин.

Отметим, что Цыганков не тренировался с первых дней из-за повреждений.

Даже это не помешало Динамо разгромить соперника. Перед динамовцами не стоял многократный чемпион Эстонии.

На 16-й минуте киевляне открыли счет во встрече. Волошин классно сместился в центр штрафной и из-за его пределов пробил в нижний угол ворот. Мяч после бильярдного удара полетел прямо в угол владений Флоры. Совсем немного не хватило голкиперу, чтобы потянуть выстрел – 0:1.

В конце первого тайма киевляне удвоили свое преимущество. Бурда классно в падении замкнул прострел от Шепелева – 0:2.

Очередной гол Ваната

На перерыв команды ушли за преимущество Динамо в два гола.

После отдыха мяч еще раз побывал в воротах. На 60-й минуте голкипер парировал удар Овчаренко с острого угла, но мяч улетел прямо в ноги Ваната, который на добивании отправил его уже в пустые ворота Флоры – 0:3. Ванат забил очередной гол в футболке Динамо в благотворительной встрече.

Динамо не прервало беспроигрышную серию в благотворительном турне.