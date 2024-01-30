Шовковский взял верх над Шацких: Динамо в Турции разгромило Пахтакор – видео

Киевское Динамо провело товарищеский матч на учебно-тренировочном собрании в Турции. Подопечные Александра Шовковского одержали убедительную победу над узбекистанским Пахтакором.

Динамо – Пахтакор – 5:1

Голы: Ванат (12 пенальти 35) Бенито (44) Царенко (47) Бражко (82) Адхамзода (42).

В Турции, где киевское Динамо проводит подготовку к весенней части сезона 2023/24, состоялся спарринг между "бело-синими и узбекистанским Пахтакором. Украинская команда одержала уверенную победу.

Читайте такжеНадолго не задержатся: легенда Динамо оценил выступления Цыганкова и Довбика за Жирону

Для украинских болельщиков дополнительное содержание этому спаррингу придавал тот факт, что главными тренерами Динамо и Пахтакора являются соответственно Александр Шовковский и Максим Шацких. Оба в прошлом вместе выступали за Динамо в качестве футболистов, а теперь противостояли друг другу в новом амплуа.

Матч прошел с заметным преимуществом "Динамо". Киевляне забили сопернику пять мячей: в первом тайме Владислав Ванат сделал дубль еще один гол забил Бенито на что Пахтакор ответил лишь одним забитым мячом.

После перерыва подопечные Александра Шовковского огорчили соперников еще дважды: голами отличились Антон Царенко и Владимир Бражко. Как итог победа со счетом 5:1.

Видеообзор матча Динамо – Пахтакор

В первых двух спаррингах 2024 года Динамо проиграло косовскому Балкану со счетом 0:2 и польской Легии 1:3.