А мог быть шанс для призера Евро: Динамо не отпустило капитана в европейский клуб

Киевское Динамо уже традиционно продолжает "мариновать" своих футболистов. Руководство "бело-синих" не захотело прощаться с одним из своих лидеров и капитаном команды Сергеем Сидорчуком.

32-летний опорник мог продолжить свою карьеру в Бельгии. Известный комментатор Виктор Вацко рассказал о заинтересованности капитаном Динамо со стороны одного из европейских клубов, но не стал называть, какая именно команда делала серьезное предложение по Сергею Сидорчуку.

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Киевляне умеют "мариновать" футболистов

Динамо отказало. Похоже, что киевлянам не понравилось условие заинтересованного клуба – трансфер по правам свободного агента.

Отметим, что опытный полузащитник имеет контракт с украинским грандом до конца июня 2025 года.

Киевляне не торопятся прощаться с футболистами. Интересно, что Динамо не только оставили в команде Сидорчука, но и не отпустили в Торино молодого Владимира Бражко. Оба футболиста играют на одной позиции.

Мирча Луческу предпочитает капитана Сидорчука, пока Бражко теряет свои перспективы на скамье запасных. У Владимира соглашение с "бело-синими" до 30 июня 2025-го.

Напомним, что в крайнем матче киевлян против турецкого Бешикташа Сидорчук отыграл весь поединок, а Бражко наблюдал за встречей со скамейки запасных.

К слову, Динамо после 3-х сыгранных матчей занимает 8-е место, набрав 6 баллов. Другие поединки киевляне перенесли из-за выступлений в еврокубках, которые пока выглядят не очень уверенными. Подопечные "Мистера" прошли греческий Арис и проиграли Бешикташу 2:3 в первой игре противостояния. Ответный матч против турок состоится 31 августа.

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