Динамо отдало Леднева в аренду в иностранный клуб, где выступают два игрока сборной Украины
Источник:сайт Динамо
Полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев продолжит карьеру на правах аренды в венгерском Фехерваре.
Леднев будет выступать за венгерский клуб в течение года – на столько рассчитано соглашение между клубами.
В Фехерваре уже выступают два игрока сборной Украины – Евгений Макаренко и Иван Петряк.
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Стоит отметить, что Леднев дебютировал в основной команде Динамо еще 25 октября 2017 года в игре 1/8 финала Кубка Украины против Александрии. Он вышел в конце дополнительного времени вместо Виталия Миколенко. Но большую часть времени выступал за молодежную команду.
Далее в его карьере были два сезона в луганской Заре, где он провел 49 матчей, забил 12 мячей.
Летом 2020 года вернулся в Динамо. Но завоевать себе место в стартовом составе не сумел. В сезоне 2020/2021 сыграл лишь 12 матчей в УПЛ, а в сезоне 2021/2022 – 8. При этом в некоторых матчах даже не попадал в заявку на игру.
В Лиге чемпионов в этом сезоне сыграл лишь 15 минут (вышел на замену на 81-й минуте домашнего матча с Барселоной). Голов в этом сезоне не забивал.
Поэтому всего на счету 23-летнего полузащитника – 32 матча за первую команду киевского Динамо и два гола.