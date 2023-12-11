Последняя игра 2023 года в УПЛ: онлайн-трансляция матча Динамо – Оболонь

В понедельник, 11 декабря, состоится матч 17-го тура УПЛ, в котором в киевском дерби встретятся Динамо и Оболонь. Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте 24 канала.

Матч состоится на стадионе имени Валерия Лобановского, где на футбольное поле в 15.00 выйдут команды, которые очень по-разному подходят к межсезонью. Оба коллектива имеют свои серии, однако, если Динамо захочет ее продолжить, то "пивовары" будут делать все, чтобы оборвать, пишет 24 Канал.

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Сверхважный матч для киевских клубов

Хозяева встречи после провала в середине осени сменили тренера, что положительно отразилось на результатах. Подопечные Александра Шовковского одержали 3 победы подряд и вернулись в гонку за чемпионство, хотя в начале ноября это казалось невозможным.

Совсем в другом настроении к игре подходит команда Валерия Иващенко. Оболонь не побеждает с 8 октября и за это время успела вылететь из Кубка Украины, а в УПЛ в 5 матчах всего дважды сыграла вничью, что из статуса середняка превратило ее в борца за выживание. Сейчас "пивоваров" лишь 1 очко отделяет от зоны переходных матчей.

На бумаге кажется, что судьба встречи известна, однако это зимний футбол, поэтому во главу угла выйдут бойцовские качества, что делает киевское дерби еще более интересным.

. Киевское Динамо вылетело из Кубка Украины-2023/2024 именно от Оболони. Тогда судьбу поединка решил единственный гол, который забил Сергей Суханов.

Динамо – Оболонь: онлайн-трансляция