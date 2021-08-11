Динамо легко обыграло Минай – новичок Рамирес забил гол и отдал пас: видео

Киевское Динамо и Минай 11 августа сыграли перенесенный матч первого тура УПЛ. Динамо одержало довольно легкую победу благодаря Эрику Рамиресу.

Динамо – Минай 2:0

Голы: Буяльский, 19, Рамирес, 45+1

В этом матче тренерский штаб Динамо решил выпустить с первых минут новичка Эрика Рамиреса. Например, Жерсон Родригес за игрой команды наблюдал с трибун. С вип-ложе, а не тренерского мостика, матч смотрел и главный тренер Мирча Луческу.

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Для Миная это был лишь второй официальный матч в этом сезоне. Хотя в УПЛ сыграли уже три тура. Кроме матча первого тура против Динамо, УПЛ перенесла и матч третьего тура, в котором Минай должен был играть против Колоса. Все из-за участия Ковалевской команды в матче квалификации Лиги конференций в Казахстане.

Однако такой облегченный календарь не слишком помог Минаю в этом матче. Динамо полностью преобладало над соперниками. В первом тайме гости только один раз решились пробить по воротам Бущана. Еще один удар был во втором тайме.

Зато Динамо почти сразу начало создавать моменты. И первый реальный шанс забить упустил именно Рамирес. На 11-й минуте он оказался один на один перед воротами Кучера. Но пробил мимо.

Но вскоре он же приложился к забитому голу. Миколенко сделал заброс на него в штрафную. Он остановил мяч, пробросив мимо соперника. Там его подхватил Буяльский и в касание перебросил вратаря. Так счет в матче был открыт.

После этого Динамо решило перейти на дальние удары. Пробовали забить Тимчик и Караваев, но пробили мимо. Буяльский решил еще раз "закинуть за шиворот" Кучеру ударом почти с центра поля, но не попал.

И все же до перерыва Минай пропустил во второй раз. Буяльский подхватил мяч после скидки соперника и в касание отправил Караваева в прорыв. Александр в штрафной решил сам не пробивать, а сбросил под удар Рамиресу. Форвард в касание забил уже в пустые ворота.

Во втором тайме Динамо продолжало давить на ворота соперника. Команда держала темп первого тайма, но без особых усилий. Забить мог Цыганков, но на этот раз Кучер с его ударом справился. Едва ли не единственный острый ответ Миная за весь матч – удар Горина головой в конце. Хотя и Динамо потеряли прекрасную возможность забить третий гол.

Видеообзор матча Динамо – Минай

Динамо побеждает и поднимается на первое место в турнирной таблице, которое делит с Десной. У обеих команд по три победы в трех стартовых турах.

Минай же пока внутри турнирной таблицы – 10 место с тремя очками в активе. Но у команды еще игра в запасе против Колоса.