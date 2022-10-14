Динамо имеет шанс выйти в плей-офф еврокубка: нужно сделать то, что в этом сезоне еще не удалось

У киевского Динамо остается шанс сыграть весной в еврокубках. Правда, для этого нужно будет как минимум одержать одну победу.

Динамо проиграло четвертый матч подряд в группе Лиги Европы. И окончательно упустило шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.

Детальнее Динамо во второй раз проиграло Ренну и сказало "до свидания" плей-офф Лиги Европы: видео

Но третье место в Лиге Европы гарантирует команде выход в 1/16 финала Лиги конференций. Правда, для этого нужно это третье место по итогам группового этапа занять. Сейчас же Динамо на последнем месте.

Третье место занимает кипрский АЭК, и именно с ним Динамо будет вести борьбу. А в первом матче между этими командами киевляне уступили со счетом 0:1.

Как Динамо может обойти АЭК

Для начала: Динамо нужно обязательно побеждать АЭК. Все остальные сценарии не будут иметь значения, если Динамо не победит. Ведь при равном количестве очков позиция в группе будет определяться личными встречами – набранными очками в матче против соперника. Учитывая, что у АЕК уже есть три очка в матче против Динамо, то и киевлянам нужно иметь столько же. В случае ничьи, у АЕКа будет четыре очка в матчах с Динамо, а у киевлян – только одно.

При равном количестве очков в очных встречах (если Динамо победит), будет учитываться количество забитых и пропущенных голов в этих матчах. Динамо проиграло с разницей в один гол. Чтобы опередить соперника, нужно побеждать с разницей в два гола и больше. За победы с разницей в один гол многое будет зависеть от того, как дальше сыграют Динамо и АЕК против Фенербахче и Ренна соответственно. Обе команды могут как выиграть, так и поиграть синхронно, и тогда будут учитываться уже общее количество голов.

Сыграть не хуже, чем АЭК в последнем матче. В случае победы Динамо, дальше важно будет то, как обе команды сыграют в последнем туре группы Лиги Европы.

Если Динамо победит АЭК с разницей в два гола и более, то команда может и проиграть в последнем матче, если и АЭК проиграет Ренну. Или сыграть вничью, если кипрская команда не победит в параллельном матче. Если АЭК победит, то и Динамо нужно побеждать.

Так что Динамо нужно:

обязательно побеждать АЭК (желательно с разницей в два гола и больше)

сыграть не хуже, чем АЭК в последнем матче

В таком случае Динамо сможет выйти в 1/16 Лиги конференций.