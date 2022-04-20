Динамо играет с румынским клубом ЧФР Клуж: трансляция матча
20 апреля 2022 , 21:25Читати новину українською
В рамках серии благотворительных матчей в Европе 20 апреля киевское Динамо играет с румынским клубом ЧФР Клуж. Начало поединка в 21.30.
ЧФР Клуж – Динамо
Цель поединка – информирование об ужасных последствиях войны, развязанной Россией на территории Украины, а также привлечение помощи мирового сообщества.
Читайте также Сложно морально выходить на такие игры, понимая, что идет война, – Сидорчук
Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.
Серия благотворительных матчей киевского Динамо проходит под лозунгом "Матч за мир! Остановим войну!"
ЧФР Клуж – Динамо: трансляция матча
Для киевлян это третий поединок в рамках турне по Европе.
- В первом благотворительном поединке киевская команда обыграла варшавскую Легию (1:3).
- Во втором матче динамовцы сыграли против турецкой команды Галатасарай. Эта игра закончилась уже привычным счетом для киевлян – 1:3.