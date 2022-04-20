Динамо играет с румынским клубом ЧФР Клуж: трансляция матча

В рамках серии благотворительных матчей в Европе 20 апреля киевское Динамо играет с румынским клубом ЧФР Клуж. Начало поединка в 21.30.

ЧФР Клуж – Динамо

Цель поединка – информирование об ужасных последствиях войны, развязанной Россией на территории Украины, а также привлечение помощи мирового сообщества.

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Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

Серия благотворительных матчей киевского Динамо проходит под лозунгом "Матч за мир! Остановим войну!"

ЧФР Клуж – Динамо: трансляция матча

Для киевлян это третий поединок в рамках турне по Европе.