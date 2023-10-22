Динамо сильно поддержало травмированного Ярмоленко перед матчем против Днепра-1: щемящее фото

В воскресенье, 22 октября, киевское Динамо принимало Днепр-1 в рамках 11-го тура УПЛ-2023/2024. Перед матчем киевляне провели трогательную акцию в поддержку своего травмированного лидера.

Футболисты киевского клуба вышли на футбольное поле в специальных белых футболках, на которых было изображение Андрея Ярмоленко. Таким образом, "бело-синие" решили поддержать своего лидера, который из-за травмы пропустит около 4-х месяцев, сообщает 24 Канал.

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Поддержка, которая дорогого стоит

10 октября футболист перенес операционное вмешательство и продолжает восстановление. Операция требовалась через несколько повреждений одной и той же связи. Из-за этой травмы уже пропустил октябрьский цикл матчей сборной Украины по отбору на Евро-2024.

Отметим, что на футболках киевлян была надпись: "Легенда, мы с тобой".



Динамо поддержало травмированного Ярмоленко / Фото киевского клуба

Ярмоленко действительно легендарный футболист киевского Динамо и уже давно вошел в клубную историю. В бело-голубой футболке правый вингер уже провел 345 матчей, в которых наколотил 140 голов и отдал 90 ассистов.

Напомним, что 33-летний футболист вернулся в киевский коллектив в июле 2023 года, когда перешел из Аль-Айна из ОАЭ.

В текущем сезоне Ярмоленко к травме успел отыграть 9 поединков – 4 мяча и одна результативная передача.

Контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до конца июня 2025 года. Андрей является настоящим лидером не только на футбольном поле, но и в раздевалке киевлян. С ним игравший динамовцев приобретает совсем другой характер и привлекательность.

Матч Динамо – Днепр-1 закончился минимальной победой днепрян 0:1. Единственный и победный гол в поединке забил Алексей Гуцуляк. Подопечные Мирчи Луческу после поражения идут на 7-й позиции, набрав 15 баллов. Что касается их обидчика, то днепровский клуб получает уже 18 очков и идет 6-м.