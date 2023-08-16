Взять реванш, чтобы не выгнали Луческу: где смотреть онлайн матч Динамо – Арис в Лиге конференций

Киевское Динамо в шаге от провала в еврокубковой компании в 2023 году. Команда может вылететь из квалификации Лиги конференций. Все будет зависеть от матча против Ариса в четверг, 17 августа.

Киевское Динамо в прошлом сезоне заняло лишь четвертое место по итогам чемпионата Украины. Так что в новом сезоне в еврокубках выступает в Лиге конференций. Но начать там путь пришлось с квалификации. И уже после первого матча в новом турнире Динамо оказалось в шаге от вылета. Ведь проиграло на выезде греческому Арису со счетом 1:0.

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Ответный матч команды проведут 17 августа. Местом проведения избрали Бухарест. И по данным анонимных телеграмм-каналов, если Динамо не сможет против Арис, то главный тренер Мирча Луческу будет уволен. И он останется в том же Бухаресте, где возглавит местное Динамо.

Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций Динамо – Арис смотреть вживую в Украине можно будет как по телевидению, так и в YouTube. Эту игру будут транслировать телеканалы "2+2" и "Динамо TV". Онлайн-трансляция матча Динамо – Арис будет доступна FootballHub и на официальном канале Динамо в YouTube (но трансляция доступна только в Украине). Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Арис.

Напомним, матч Динамо – Арис состоится в четверг, 17 августа. Начало в 20:00.

Динамо – Арис онлайн-трансляция