Дидух проиграл в золотом финале Паралимпиады: у Украины еще одно "серебро"

Опытный Виктор Дидух вышел в финал Паралимпийских игр по настольному теннису. Украинец уступил в поединке за "золото".

Еще одна награда от теннисистов

34-летний Виктор Дидух в финале класса 8 встретился с представителем Китая Чжао Шуай. Первые две игры были за соперником украинца – 15:17, 7:11.

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Третью игру Дидух добавил в свой актив – 11:6. Однако судьбу "золота" определила уже четвертая игра, в которой сильнее был китайский теннисист – 10:12.

Украинец Дидух стал вице-чемпионом Паралимпиады в Токио. Это его вторая награда в карьере. В 2016 году украинец стал паралимпийским чемпионом в командном соревновании в Рио.

Украинские спортсмены по настольному теннису принесли четыре награды. Кроме Дидуха на пьедестал поднимались Марина Литовченко, Иван Май и Максим Николенко.

Украинские спортсмены завоевали в Японии уже 23 серебряных медали. В общем медальном зачете Украина занимает второе место среди всех стран, которые имеют наибольшее количество серебряных наград в своей копилке. Нашу сборную опережает лидер таблицы Китай.