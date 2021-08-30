Дидух проиграл в золотом финале Паралимпиады: у Украины еще одно "серебро"
30 августа 2021 , 07:55Читати новину українською
Источник:24 канал
Опытный Виктор Дидух вышел в финал Паралимпийских игр по настольному теннису. Украинец уступил в поединке за "золото".
Еще одна награда от теннисистов
34-летний Виктор Дидух в финале класса 8 встретился с представителем Китая Чжао Шуай. Первые две игры были за соперником украинца – 15:17, 7:11.
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Третью игру Дидух добавил в свой актив – 11:6. Однако судьбу "золота" определила уже четвертая игра, в которой сильнее был китайский теннисист – 10:12.
Украинец Дидух стал вице-чемпионом Паралимпиады в Токио. Это его вторая награда в карьере. В 2016 году украинец стал паралимпийским чемпионом в командном соревновании в Рио.
- Украинские спортсмены по настольному теннису принесли четыре награды. Кроме Дидуха на пьедестал поднимались Марина Литовченко, Иван Май и Максим Николенко.