Абсолютный чемпион мира по боксу рассказал, где состоится бой с Ломаченко

Непобежденный американский боксер Девин Хейни готовится защищать титул абсолюта с Василием Ломаченко. Сторонам осталось согласовать точное место и дату поединка.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко свой следующий поединок проведет против Дэвина Хейни. Это, вероятно, будет последняя попытка украинца стать королем легкого дивизиона.

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Хейни: Если хотят май, тогда пусть будет май

Действующий абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни рассказал, где может состояться долгожданный поединок против Ломаченко. Промоутеры рассматривают три варианта проведения.

"Сейчас на проведение нашего боя претендуют три арены. Это Madison Square Garden в Нью-Йорке, T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и арена в Саудовской Аравии", – сказал Хейни.

В идеале американец рассчитывает подраться с Ломой до начала Рамадана в марте. Хейни планирует подняться в следующий весовой дивизион, ведь ему тяжело держать лимит легковеса.

В свою очередь, украинцу выгоднее отложить бой до мая, поскольку ему нужно хорошо подготовиться. 10-месячный перерыв во время войны сказался и в поединке против Ортиса Василий выглядел не слишком убедительно. Впрочем, Хэйни не прочь отложить бой до мая.

Когда случится бой? Подождем – увидим. Сначала я говорил, что откажусь от боя, если они запланируют его после Рамадана, но потом решил, что если они хотят сразиться в мае, то пусть это будет май,

– ответил Хейни.

, что это будет вторая попытка Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира Во время первой Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу. Однако уже в первой защите титула Тео неожиданно отдал пояса Джорджу Камбососу. Но австралиец не долго наслаждался славой, ведь не смог защитить пояса в бою против Хэйни. В реванше Девин вновь оказался сильнее Камбоссаса.