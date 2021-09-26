Металлист 1925 неожиданно нанес поражение Десне: Марлисон забил чудо-гол пяткой –видео

Черниговская Десна неожиданно потерпела поражение в рамках 9 тура УПЛ. "Северяне" в родных стенах 26 сентября уступили харьковскому Металлисту 1925.

Десна – Металлист 1925 1:2

Голы: Тотовицкий, 12 – Марлисон, 1, Кравченко, 49

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Начало матча в Чернигове оказался обнадеживающим, ведь на 1 минуте поединка болельщики увидели дебютный гол. Харьковчане заработали право на угловой, и после навеса в штрафную Марлисон остроумным ударом пяткой подсек мяч в дальний угол.

Видео гола Марлисона

Преимущество Металлист 1925 держал чуть больше, чем 10 минут. После затяжной атаки Десны в воротах Сидоренко отличился Тотовицкий. Хавбек "северян" получил возможность пробить из пределов штрафной и не оставил шансов голкиперу.

Видео гола Тотовицкого

После быстрых голов на старте матча команды сумели наиграть только на один острый момент до перерыва. Футболист Десны Владислав Калитвинцев на 35 минуте красиво пробил издали. Харьковчан спас каркас ворот.​

На старте второго тайма Металлисту 1925 снова удалось забить быстрый гол. На этот раз на острие атаки гостей оказался Кравченко, который замкнул навес Фабінью в штрафной Десны.

Видео гола Кравченко

После пропущенного гола Десна контролировала мяч, но именно Металлист 1925 сумел нанести очередной удар по воротам. Савин опасно выстрелил издалека и только хорошая реакция Мисака спасла хозяев от третьего гола.

На момент Металлиста 1925 года подопечные Александра Рябоконя ответили ударом Будковского в руки голкиперу и неточным выстрелом Тотовицкого.

В итоге Металлист 1925 года отстоял преимущество в один гол и одержал неожиданную победу. Набранные три очка позволили харьковчанам взобраться на 9 место. Однако Десна потеряла шанс выйти на 3 строчку и находится на 6 месте.