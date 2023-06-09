Идут во Вторую лигу, хотя имеют место в УПЛ: клуб, остановивший существование из-за войны, готовит камбек

Черниговская Десна вынуждена была приостановить свои выступления из-за начала полномасштабной войны. Однако клуб не собирается исчезать с футбольной карты Украины.

Десна планирует возвратиться в большой футбол. Однако черниговский коллектив не хочет пользоваться возможностью сразу заявляться в УПЛ.

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Подход с здравым смыслом

Президент Десны Владимир Левин поделился планами по возобновлению клуба. Он отметил, что подбор игроков – это самый сложный процесс, особенно если это доступно только во время трансферного окна. Левин отметил, что "северянам" необходимо провести тщательный анализ и подбор игроков, которые отвечают требованиям Десны и могут усилить ее состав, чем сейчас и занимается клуб.

Однако трансферный бан, наложенный на 3 трансферных, может ограничивать возможность привлечения новых исполнителей, что усложняет задачу собрать полноценную команду. Такая проблема заставляет Десну восстановить свой путь из Второй лиги Украины, что может быть хорошим стартом, что позволяет коллективу формировать свой состав, развивать игроков и добиться успеха в низшем дивизионе. Левин подчеркнул, что клуб не собирается долго засиживаться в низших лигах Украины, а стремится вернуться в элиту, однако подготовленным.

Задача Десны состоит в том, чтобы вернуть позиции Чернигова на украинской футбольной арене и добиться успехов на национальном и международном уровнях. Мы стремимся создать сильную команду, которая будет играть с упорством, страстью и преданностью для своих болельщиков. У Чернигова богатая история в футболе, и мы стремимся восстановить его славу и привлечь внимание к этому замечательному городу. Мы намерены устранить системные проблемы, которые мешают нам сейчас, и работать усердно над развитием команды, чтобы достичь поставленных целей в сезоне 2024/25. Мы благодарим наших болельщиков за их поддержку и обещаем сделать все возможное, чтобы вернуть Десну на футбольную карту Украины,

– рассказал президент черниговского клуба.

Напомним, что из-за войны войны, которую развязала Россия на территории нашего государства, Десна должна была приостановить свое существование (идентичным путем пошел и ФК Мариуполь). В частности, из-за агрессии страны-агрессора пострадала арена черниговского клуба – стадион им. Юрия Гагарина. Однако у "северян" остался билет в УПЛ, который они могут активировать после своего возвращения, но руководство клуба считает, что коллектив не готов к уровню элиты украинского футбола.