"Он очень боится": экс-чемпион WBC насмехается над Усиком и требует боя с украинцем

Деонтей Уайлдер в привычной для себя манере решил оскорбить Александра Усика. Американский боксёр работает в своих интересах.

Деонтей Валйдер решил начать словесное сражение. Как обычно бывает в боксе, американский спортсмен решил своего потенциального оппонента взять слабо.

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Готов идти на компромисс, провоцируя оппонента

Деонтей Уайлдер стремится к бою с Александром Усиком. Американский боксер может получить такой случай в том случае, если раздастся отказ в сторону украинца от британца Дюбуа. WBA ранее решила подстраховаться и сделала "Бронзового бомбардировщика" запасным вариантом для Усика. Защита титула украинского боксера должна состояться летом.

У Уайлдера нет желания требовать невероятного от данного потенциального поединка. По словам американца, он не будет ставить заоблачные условия в стиле Тайсона Фьюри. По его мнению, спортсмены должны помогать друг другу, в частности, зарабатывать, а не воспрепятствовать этому и класть друг друга в не удобное положение. "Бронзовый бомбардировщик" призвал Усика и других боксеров не вешать на себя завышенные "ценники".

Я обеими руками за это сражение, но он немного опасается. Даже очень боится. Я давно в этом деле, потому в курсе дел. В любой момент я готов принять этот бой где угодно,

– уверен Уайлдер.

Стоит отметить. Американский боксер провел на профессиональном ринге 46 поединков, в которых одержал 43 победы (42 – нокаутом). С 2015-го по 2020-й Уайлдер владел титулом WBC, но потерял пояс в трилогии с Тайсоном Фьюри.

Напомним, что на поединок последний раз украинец вышел в августе прошлого года в Саудовской Аравии. В сложном поединке Александр Усик повторно одолел Энтони Джошуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. К тому же, ранее промоутер Александра Усика отмечал, что поединок за защиту титула украинца состоится в Польше.