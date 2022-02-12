Денис Олейник: "Таких президентов, как Ярославский, в своей жизни не встречал"

Один из самых ярких футболистов в истории украинского футбола, экс-полузащитник "Металлиста" Денис Олейник подтвердил свое участие в матче звезд "Металлиста" 28 мая и дал специальное интервью сайту MetalistAllStar.com.

"Таких президентов как Ярославский в своей жизни не встречал. – Вспоминает футболист времена, когда он защищал цвета желто-синих. – То, как он любит команду, как переживает, как он относится к футболу… Он практически не пропускал ни одной тренировки команды. Я ему сильно благодарен, потому что в некоторых личных вопросах он мне сильно помог. Когда мне нужно было закрыть некоторые финансовые вопросы, он пошел мне навстречу. С большим уважением отношусь к Александру Владиленовичу. Хотелось бы, чтобы таких президентов в украинском футболе было побольше. Тогда и футбол в нашей стране будет расти".

Денис с большой теплотой и с улыбкой вспоминает период своей карьеры в "Металлисте" с точки зрения профессионального роста, поддержку и любовь болельщиков команды: "Когда я играл в "Металлисте" у меня были замечательные отношения с харьковскими болельщиками. Они любили меня и в последний мой год в "Металлисте" определили лучшим игроком команды. Я всегда ощущал их поддержку. Для меня харьковские болельщики лучшие в Украине!", – рассказал он.

"Я безумно рад, что в свое время оказался в "Металлисте". Я благодарен клубу за то, что они выкупили мой контракт за достаточно приличную сумму. Они поверили в меня и дали шанс проявить себя. Первые полгода, возможно, не так все хорошо складывалось, но большое спасибо Мирону Богдановичу, Евгению Алексеевичу и Александру Владиленовичу за то, что верили в меня до конца. Второй и третий год я провел хорошо в "Металлисте", попал в сборную. Я вырос как футболист в "Металлисте". Два сезона в Харькове одни из лучших периодов в моей карьере", – признался в интервью для MetalistAllStar.com экс-полузащитник клуба.

Олейник рассказал, что до сих пор следит за жизнью клуба и его президента Александра Ярославского, ведущего клуб к его новым высотам: "Он красавец! В 62 года так выглядеть! Столько энергии! Очень позитивный человек. Я и сам люблю такие процедуры", – поделился экс-игрок "Металлиста" своими впечатлениями от недавнего видео, где президент "Металлиста" окунается в ледяную воду.

Денис Олейник в поединке, что готовится к концу мая, между двумя составами "Металлиста" сыграет за команду звезд клуба исторического периода 2005-2012 годов. Экс-защитник клуба продолжает свою футбольную карьеру и находится на хорошем счету в чемпионате Финляндии, где проводит уже пятый свой сезон, а вскоре он сыграет юбилейный 100-й матч за СИК. За "Металлист" Олейник провел 89 игр и забил 25 мячей.

"Для меня это большая честь, – сказал Олейник о приглашении на праздник в Харьков на видео, которое записал для Instagram. – Надеюсь приехать и всех вас увидеть. Только Харьков, только победа! "Металлист", вперед за победой!", – пропел он кричалку фанов клуба в конце обращения и поблагодарил за приглашение на Metalist All-Star Game.

Как известно, грандиозный матч легенд состоится 28 мая на стадионе "Металлист". MetalistAllStar.com – специальный сайт, созданный к этому поединку клубом, рассказывает фанатам "Металлиста" об игроках, которые выйдут на поле в конце мая, делится их воспоминаниями в эксклюзивных интервью. А также на сайте – обратный отсчет до старта матча и возможность купить билеты на этот грандиозный праздник.