Громкий камбек: украинский полузащитник возвращается в УПЛ после сезона за океаном

26-летний украинский хавбек Денис Костышин в течение года защищал цвета Эль-Пасо в американской USL. Теперь он, похоже, снова будет радовать своей игрой болельщиков Александрии.

Футбольный клуб Александрия намекнул на возвращение своего бывшего игрока Дениса Костышина. 26-летний полузащитник выступал за александрийцев в 2022 году, после чего перешел в американский Эль-Пасо.

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Александрия намекнула на возвращение Костышина

Александрия опубликовала в своем Инстаграме ребус, призвав болельщиков отгадать, кто же стал первым зимним новичком команды. Кости (фамилия Костышин) и флаг США указывают на то, что Денис возвращается в УПЛ.

Видео представления Дениса Костышина

В завершившемся сезоне Денис Костишин отыграл за Эль-Пасо Локомотив 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его команда дошла до 1/8 финала плей-оф USL.

Бывший игрок юношеских сборных Украины ранее выступал в УПЛ также за такие клубы, как Колос и Днепр. Всего на его счету 20 голов в элитном дивизионе чемпионата Украины.