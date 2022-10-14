Вы наша крепость и надежда, – украинские спортсмены поздравляют с Днем защитника и защитниц

В пятницу, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы украинцы празднуют День защитников и защитниц Украины и День казачества.

День защитников и защитниц Украины – государственный праздник, который отмечается 14 октября. Он начат в 2014 году президентским указом под названием "День защитника Украины". 14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.

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Рыжикова: Вы все для нас – Герои

Украинские спортсмены безгранично благодарны нашим защитникам и защитницам. Атлеты поздравили в сети наших героев, пишет 24 канал .

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова благодарна нашим защитникам, которые продолжают освобождать украинские земли.

"С праздником защитников и защитниц Украины!

Вы все для нас – Герои! Спасибо, что защищаете нашу землю, каждый день делаете невероятное и боретесь за нашу Победу! Спасибо за возможность жить и заниматься своей профессией! Мы гордимся, верим и надеемся!

Лучше веры в Победу, это действия, приближающие победу! Присоединяйтесь к сбору средств, доноситесь на нужды армии. Давайте вместе бороться за нашу свободу! Слава нашим Героям! Слава Украине!", – написала легкоатлетка.



Анна Рыжикова / Фото из инстаграммы спортсменки

Солодуха: Все вы – достойные потомки славных казацких традиций

Бывшая легкоатлетка и народная депутат Ольга Саладуха тоже поблагодарила наших героев.

"Защитники и защитницы, воины на передовой и в тылу – сегодня ваш праздник!

Благодарю всех, кто бережет украинскую землю и украинское небо, кто освобождает наши города и села от оккупантов, кто приближает день победы над рашизмом!

Все вы – достойные потомки славных казацких традиций. В День украинского казачества, цитируя казацкую песню, желаю, чтобы вас не брали сабли и миновали пули.

Энергии, мужества и отваги вам не занимать. Пусть вас всегда своим покровом хранит Богородица. Праздник Покрова не зря также празднуем сегодня. Давно считалась она покровительницей украинских воинов, защитницей защитников. И в этой войне за украинскую свободу она всегда на нашей стороне.

Держим строй, боремся со злом, побеждаем врага! Слава Украине! Героям слава!» – написала Ольга.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев отметил, что 14 октября украинцы отмечают важный праздник.

Сегодня важный праздник для каждого украинца. Спасибо, что вы у нас есть. Герои, которые держат небо над страной и защищают нашу независимость. С Днем защитников и защитниц Украины! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! С Днем Украинского казачества!

– написал Верняев.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина призывает своих подписчиков донатить еще больше 14 октября.



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Степаненко: Вы наша крепость и надежда в будущее

Игрок национальной команды и донецкого Шахтера Тарас Степаненко также поблагодарил наших защитников.

С Днем Защитников и Защитниц Украины. Благодарим Вас за все, что вы делаете для нас. Вы наша крепость и надежда в будущее. Пусть Пресвятая Богородица хранит и всегда будет рядом. Итого к Победе! Слава Украине,

– написал футболист.

Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко тоже присоединился к поздравлениям.



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Поздравил военных и чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный.



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Супергеройские фильмы – это все туфта, настоящие Герои среди нас! Поздравляю с Днем Защитников и Защитник Украины

– написал скелетонист Владислав Гераскевич.