Дебютанты принесли сборной Украины победу над Боруссией Менхенгладбах

Сборная Украины 11 мая провела свой первый контрольный спарринг во время подготовки к плей-офф ЧМ-2022. Подопечные Александра Петракова обыграла Боруссию Менхенгладбах.

Боруссия Менхенгладбах – Сборная Украины 1:2

Голы: Носс, 14 – Мудрик, 10, Пихалонок, 82

Подготовка "сине-желтых" только набирает обороты. Пока в расположении сборной нет легионеров, но и без них Александр Петраков сумел собрать боеспособный коллектив на первый поединок против немецкого клуба, пишет 24 канал.

Интересный состав выставил тренерский штаб Украины. В старте сразу вышел Михаил Мудрик. Для игрока Шахтера этот матч стал дебютным по футболке национальной команды.

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На 10-й минуте счет во встрече стал 0:1 в пользу "сине-желтых". Мудрик получил классное заброс, на скорости опередил опекуна и легко сменил нули на табло.

Видео празднования гола Мудрика

Гол Мудрика: смотрите видео

Уже через несколько минут все тот же активный Мудрик оттеснил соперника и нанес удар из-за пределов штрафной. Голкипер Боруссии перед собой отбил мяч, но ни одного из игроков Украины на добивании уже не было.

Лишь четыре минуты подопечные Петракова вели в счете. Конопля грубо ошибся у собственных ворот, Носс легко в ближний угол ворот пробил мимо Бущана – 1:1.

Снова гости из Украины выбежали в стремительную атаку. К сожалению, никто не откликнулся на прострел Мудрика.

В середине первого тайма гости "сине-желтые" заработали возможность выйти вперед. Штрафной с опасной позиции взялся исполнять Шапаренко. Но футболист Динамо попал в стенку, которую из игроков немецкого клуба выстроил голкипер.

Штиндль ответил потерянным моментом у украинских владений.

Уже в компенсированное к первому тайму время Шапаренко вышел один на один с вратарем Боруссии после паса Мудрика. Но переиграть голкипера динамовец не смог.

На перерыв команды ушли с мировой на табло 1:1.

Тайм под контролем команды Петракова

Снова Мудрик отдал в центр штрафного соперника. Но Сидорчук не сумел качественно обработать мяч перед воротами Боруссии.

"Вундеркинд" Шахтера разрывал фланг немецкого клуба. Михаил продемонстрировал мастерство, на скорости обыграл опекуна, но мяч после его передачи не долетел до Беседина. Защитник выбил мяч на угловой.

В середине тайма украинская сборная больше контролировала мяч.

Сидорчук классно приложился по мячу с 30 метров, но вратарь Боруссии потянул удар из-под стойки.

Нойгаус перехватил передачу Бондаря, отдал на Беннетса, но тот направил мяч высоко на трибуны, размещённые за воротами Украины.

Дебютанты сделали результат

Бондарь классно откликнулся на подачу с углового. Защитник Шахтера расстреливал ворота соперника в упор, но мяч попал в колено украинца.

На 82-й минуте Украина вторично вышла вперед. Высокий прессинг принес результат – защита Боруссии совершила роковую ошибку. Гармаш, Булеца и Пихаленок разыграли мяч вблизи штрафного соперника. Пихаленок своей "волшебной левой" сделал счет матча 1:2. Александр уже в дебютной встрече отличился голом.

Вратарь Боруссии парировал дальний выстрел. На добивании был Караваев, но динамовцу не удалось поймать мяч на ногу.

Сборная Украины на характере обыграла Боруссию Менхенгладбах в первом контрольном спарринге – 1:2.

. 17 мая "сине-желтые" проведут свой второй товарищеский поединок. Соперником команды Петракова станет итальянское Эмполи.