Дебют в сезоне в Ла Лиге: Лунин выйдет в рамке ворот Реала в мадридском дерби

Реал досрочно оформил чемпионство. В мадридском дерби главный тренер "Королевского клуба" прибегнет к ротациям.

Первый шанс для Лунина

Впереди у Реала еще четыре поединка испанской Ла Лиги, которые после досрочного чемпионства превратились в формальность. Подопечные Анчелотти взяли "золото" еще за четыре тура до окончания сезона. Клуб заработал 81 пункт и стал недостижимым для соперников. Идущая второй барселона уступает мадридцам 15 очков.

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Уже 8 мая новоиспеченные чемпионы сыграют на выезде против Атлетико. Главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти может дать отдых своим лидерам и прибегнуть к ротациям.

По его словам, первая смена состоится на вратарской позиции. Андрей Лунин выйдет на мадридское дерби в старте Реала. Бельгиец Тибо Куртуа предоставили отдых. Для украинского голкипера это будет первый официальный матч в футболке "сливочных" в нынешнем сезоне в Ла Лиге.

Статистика Лунина в этом сезоне

В сезоне-2021/2022 Лунин сыграл всего два поединка в Кубке Испании. 23-летний вратарь сыграл против Алькояно и Эльче.

За два матча Андрей пропустил два мяча, но даже пропущенные голы не помешали Реалу победить.

Контракт футболиста с испанским грандом рассчитан до конца июня 2024 года.

Напомним, что Лунин выступает за "сливочных" с лета 2018-го. С этого времени Андрей не сумел выиграть конкуренцию у других голкиперов в борьбе за место в рамке ворот Реала. За это время украинец побывал в аренде в Леганесе, Реал Вальядолиде и Реал Овьедо. В составе последнего Лунин провел лучший период карьеры в Испании.

Матч Атлетико-Реал состоится 8 мая в 22:00.

Отметим, что матч против Атлетико может оказаться не последним шансом Лунина выйти на футбольное поле в нынешнем сезоне. Впереди у Реала еще три игры – против Леванте, Кадиса и Бетиса.

Также мадридский клуб сыграет против Ливерпуля в финале Лиги чемпионов (28 мая).