Где вы, две тряпки обос*аны, – Алиев записав огненное обращение к Тимощуку и Ордецу

Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев выложил у себя видеообращение к Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу. Оба украинца после нападения на Украину не покинули Россию и отказались расторгать контракты.

В понедельник, 28 февраля, стало известно, что бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев вступил в ряды территориальной обороны Киева.

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Алиев "проехался" по Тимощуку и Ордецу

Теперь он записал видео, в котором обратился к Анатолию Тимощуку, который, несмотря на военную агрессию со стороны России по отношению к Украине, так и не покинул питерский Зенит и даже не высказал свою позицию:

"Всем добрый день. Тимощук, а где ты пропал? Что, язык в жопу засунул или у кого-то в жопе он торчит? Патриот ты наш украинский. Оказывается, ты флажки рисовал на щеках это так, чтобы попонтоваться?"

Также Алиев не забыл упомянуть и Ивана Ордеца, не разорвавшего соглашение с московским Динамо. У Ивана последний пост в инстаграмме о войне был датирован 28 февраля, когда он просил организовать "зеленый коридор" для жителей Волновахи.

"Ордец, а ты где, как там Динамо Москва? Патриоты вы х*ровы бл*ть", – сказал Алиев

После этого он похвалил Ярослава Ракицкого и упомянутого Андрея Воронина за то, что они расторгли контракты со своими клубами, высказали свои гражданские позиции и покинули Россию:

"Рак и Ворона, я знал вас мужиками и вы остались мужиками. Я знаю, что вы патриоты этой страны. Я уверен, что у нас все будет хорошо".

Видео обращение Алиева

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