С Де Брюйне и конкурентом Лунина в Реале: заявка сборной Бельгии на ЧМ-2022

До чемпионата мира-2022 по футболу осталось 10 дней. Сборные постепенно определяются с футболистами, представляющими их страны в Катаре.

10 ноября свою заявку объявила сборная Бельгии, которая будет "темной лошадкой" ЧМ-2022 в Катаре. Бельгийцы всегда дают достойный бой топовым грандам планеты. На этот раз может быть так же.

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В список, состоящий из 32 футболистов, вошли все сильнейшие. В Катар поедет номер один мадридского Реала и конкурент Андрея Лунина – Тибо Куртуа. Недавно голкипер вернулся из лазарета "сливочных", ведь восстанавливался от проблем с ягодичной мышцей.

Также в заявке присутствуют братья Азара, капитан Манчестер Сити Кевин де Брюйне и таранный форвард Ромелу Лукаку.

Заявка сборной Бельгии

Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Кун Кастелс;

Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Кун Кастелс; Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Зено Дебаст, Ваут Фас, Артур Теате, Тимоти Кастань, Тома Менье;

Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Зено Дебаст, Ваут Фас, Артур Теате, Тимоти Кастань, Тома Менье; Полузащитники: Янник Карраско, Кевин де Брюйне, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Эден Азар, Торган Азар, Леандро Троссар, Леандер Дендонкер, Амаду Онана;

Янник Карраско, Кевин де Брюйне, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Эден Азар, Торган Азар, Леандро Троссар, Леандер Дендонкер, Амаду Онана; Нападающие: Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс, Шарле Де Кетеларе, Жереми Доку, Миши Батшуаи, Лоис Опенда.

Групповой раунд Бельгия начнет матч против Канады (23 ноября). Уже 27 ноября бельгийцы померяются силами из Марокко. В финале группового розыгрыша состоится поединок между Бельгией и Хорватией (1 декабря).