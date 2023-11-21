"Не все так однозначно": полузащитник Италии о противоречивом инциденте с пенальти

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези высказал свое мнение по поводу спорного момента в матче с Украиной. Он считает, что не все было столь однозначно.

Игрок прокомментировал момент с Кристанте и Мудриком в матче против Украины в заключительном туре отбора к Евро-2024.

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Фраттези: Мы страдали, но игра была хорошей

"Мы знали, если нам не удастся забить в первые шестьдесят минут, все будет сложнее. Потом Украина начала играть физически, высоко. Мы страдали, но игра была хорошей.

Выход с глазу на глаз? Да, я думал о том, как ударить. В Лиге чемпионов против Бенфики Трубин всегда выходил с расставленными ногами, и я пытался пробить между ног, но не удалось.

Кристанте и Мудрик? Не все так однозначно. Похоже, что он его не коснулся, потом с поля я, честно говоря, ничего не видел. Если посмотреть повтор, то кажется контакт был. Если взять другой ракурс – то нет.

Мы – Италия, мы – действующие чемпионы, и мы поедем на Евро, пытаясь повторить что-то фантастическое", – сказал Фраттези.

, в компенсированное время украинцы претендовали на пенальти после вероятного сбивания Мудрика в штрафной. Судья нарушение правил не зафиксировал – эпизод на VAR не пересматривался.

В понедельник вечером сборная Украины по футболу сыграла со сборной Италии – нынешними чемпионами Европы – вничью 0:0. Это не позволило Украине напрямую выйти в финальную часть турнира Евро-2024, который состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.