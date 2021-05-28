Дарья Билодид пропустит чемпионат мира по дзюдо: причина

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид не примет участия в чемпионате мира. Он состоится в Будапеште с 6-го по 13 июня.

По словам тренера, Билодид пропускает мировое первенство, так как оно не входит в план ее подготовки к Олимпийским играм в Токио, которые состоятся с 23 июля по 8 августа.

Смотрите также Мы получили большое удовольствие на съемочной площадке: интервью о рекламной кампании FAVBET

Состав сборной Украины

Мужчины: Артем Лесюк (60 кг), Дильшот Халматов (до 60 кг), Георгий Зантарая (до 66 кг), Евгений Гончарко (до 66 кг), Александр Кошляк (до 73 кг), Артем Хомуло (команда, до 73 кг ), Геворг Манкуян (до 81 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Александр Гунченко (команда, до 90 кг), Антон Савицкий (до 100 кг), Яков Хамм (свыше 100 кг), Александр Гордиенко (команда, более 100 кг).

Женщины: Мария Скорая (команда до 57 кг), Наталья Чистякова (до 70 кг), Анастасия Турчин (до 78 кг), Елизавета Каланина (свыше 78 кг), Василиса-Ирина Кириченко (свыше 78 кг).

Последние соревнования Билодид

Билодид в последний раз выступила на чемпионате Европы в Лиссабоне, где дошла до финала. Однако на схватку за "золото" украинка не вышла из-за травмы. После Евро Дарья Билодид не соревновалась на международных турнирах.