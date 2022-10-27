Олимпийский призер из дзюдо Билодид стал лицом украинского бренда: роскошные фото

Титулованная дзюдоистка Дарья Билодид продолжает очаровывать своих поклонников красивыми фотосессиями. В этот раз бронзовый призер Олимпиады-2020 начал сотрудничество с линейкой украинского бренда.

Дарья Билодид стала лицом украинского бренда одежды Rikky Hype. Дзюдоистка заверила, что никогда не опустит руки, потому что от этого ей не станет лучше.

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Белодед: Если я сдамся и опущу руки, лучше не станет

Спортсменка продолжает идти вперед, не смотря на все трудности и проблемы.

Будут очень трудные периоды, но я понимаю, если я сдамся и опущу руки, лучше не станет. От этого я не стану успешным и счастливым. Всегда нужно продолжать идти вперед, несмотря на трудности,

– сказала дзюдоистка.

Бренд посвятил эту историю украинцам как напоминание о том, что необходимо держаться в трудные моменты.

"Дарья была выбрана в качестве героини кампейна, как символ невероятной внутренней и физической силы. Эта девушка на собственном опыте доказывает, что необходимо верить в себя: если верить, что ты можешь со всем справиться - силы действительно найдутся", – говорится в публикации.

Больше фото из кампейна смотрите на официальной странице бренда в инстаграмме.



Белодид – лицо Rikky Hype / Фото с инстаграмма бренда



​Дарья Белодид сотрудничает с украинским брендом / Фото из инстаграмма Rikky Hype