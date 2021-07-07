Дания должна выиграть Евро-2020: Эриксен как сакральная жертва и аналогия с Евро-92 и Вильфортом

Сборная Дании – за две победы от триумфа на Евро-2020. Команда может повторить достижение, которое было установлено в 1992 году. Тогда датчане тоже победили на чемпионате Европы, и в этом случае не обошлось без жертвенности. Чаще всего упоминается имя Кима Вильфорта.

Счастливый случай – проклятие Балкан

Дании не должно было быть на чемпионате Европы по футболу 1992 года. Команда не сумела пробиться через квалификацию, уступив в отборе довольно мощной сборной Югославии. Но все изменила война на Балканах.

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Еще за десять дней до начала турнира сборная Югославии была среди участников. И одной из первых прибыла в Швецию, где должно было состояться Евро-92. И уже 1 июня руководство УЕФА приняло решение снять команду с турнира из-за войны в стране (хотя на другие соревнования югославские сборные продолжали ездить).

Из-за снятия Югославии, организаторам пришлось искать замену. И была выбрана сборная Дании, уступившая югославам в отборе.

Команду для участия пришлось собирать чуть ли не по всему миру и с пляжей. Не все согласились приехать. А главного тренера команды Рихарда Меллер-Нильсена – с дачи, где он тоже отдыхал.

Выбор Кима Вильфорта

Одним из тех, кто попал в заявку сборной Дании, стал полузащитник Ким Вильфорт. Хотя это решение далось ему довольно трудно. В это время в больнице находилась его семилетняя дочь Лин. У нее была лейкемия, и она проходила курс лечения.

В Швецию игрок уехал лишь после того, как состояние ребенка улучшилось. Однако он поставил условие, что при первой же необходимости будет отлучаться в Копенгаген к больничной койке своей дочери.

Вильфорт сыграл в первых двух матчах, где датчане выступили не слишком ярко – ничья с Англией и поражение Швеции. Третий матч против одного из фаворитов турнира – сборной Франции. Шансов у датчан почти не было. Тогда же состояние Лин ухудшилось, врачи были вынуждены изменить курс лечения. Вильфорт решил отправиться в Копенгаген.

Проблемой было то, что никто, кроме родных и друзей футболиста не знали о болезни дочери игрока. А отъезд одного из лидеров команды мог вызвать нежелательный скандал. И все же газетчики узнали о лейкемии у Лин и известили об этом. Это возмутило игроков сборной Дании, и они объявили бойкот журналистам.

По свидетельству очевидцев, победа над Францией, которая и вывела Данию в полуфинал Евро-92 (тогда было только восемь участников турнира, так что после группового этапа следовал полуфинал), имела немалый положительный эффект на присутствующих в больнице, ведь дарила им радость от победы. Поэтому Вильфорта уговорили вернуться в сборную Дании. Хотя это решение далось ему крайне тяжело, ведь состояние дочери не улучшалось.

В полуфинале датчан ожидала сборная Нидерландов – действующих в то время чемпионов Европы со звездным составом. Вильфорт попал в стартовый состав на этот матч. Игра закончилась вничью 2:2, а Дания вышла в финал благодаря серии пенальти – его удар с отметки не реализовал Ван Бастен.

После этого матча Вильфорт снова возвращается в Копенгаген (туда он отправился сразу со стадиона после матча с нидерландами). Он не намеревался играть в финале, ведь состояние Лин лишь ухудшалось – прогнозы врачей были крайне неутешительны. Но как раз Лин и уговорила его снова вернуться в сборную и сыграть в финале.

И это было не напрасно. В финале против Германии Дания вышла вперед на 19-й минуте благодаря голу Йенсена. Но немцы продолжали давить. Пока не настало время Вильфорта. На 79-й минуте матча он принял пас вблизи штрафной соперников. Перед ним было двое немецких защитников, которых он обыграл одним движением ноги. После чего точно пробил в нижний угол ворот. Илльгнер прыгнул, но добраться до мяча не сумел – тот от штанги закатился за линию ворот.

Видеообзор матча Дания – Германия (гол Вильфорта на 09:32)

Дания победила на Евро-92. Но Лин Вильфорт свою борьбу проиграла – через полтора месяца после того, как ее отец стал национальным героем Дании, она умерла.

Эриксен и сборная Дании на Евро-2020

В 1992 году Вильфорт боролся, чтобы принести радость своей дочери и всем, кто проходил лечение. И ему это удалось.

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В 2021 году сборная Дании пытается принести победу не только датчанам. Есть один человек, ради которого они будут стараться чуть больше. Это полузащитник Кристиан Эриксен. У игрока случился сердечный приступ во время первого матча Евро-2020. Он мог умереть на поле, но своевременная помощь медиков спасла его жизнь. Как сложится дальнейшая его футбольная карьера – пока неизвестно. Но игроки сборной Дании хотят победить именно ради него. Ему посвятили победы во всех матчах на турнире, а на поле выносят его огромную фотографию.