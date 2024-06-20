Англия выходит вперед: легендарный Кейн отмечается забитым мячом

В четверг, 20 июня, состоятся три встречи второго тура чемпионата Европы-2024. В центральном матче встретились Дания и Англия.

Англия и Дания играют свои вторые матчи на нынешнем Евро. Команды соревнуются в Группе "С" вместе со Словенией и Сербией, пишет 24 канал.

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Первый гол Англии в матче

На 18-й минуте Гарри Кейн открыл счет в матче. Кристиансен отражал удар, однако мяч отскочил в ногу англичанину и попал в ворота.

Видео гола Кейна

Гол Дании

Уже на 34-й минуте датчане смогли сравнять счет. Юльманн нанес удар с 30-ти метров и мяч, оттолкнувшись от стойки залетел прямо в ворота.

Гол Юльманна: смотрите видео

Отметим, что 20 июня завершит игровой день матч Испания - Италия в 22:00 по киевскому времени.